Pwn20wnd a réussi à jailbreaker un iPhone 12 Pro Max sous iOS 14 et installer Cydia avec Unc0ver. Le développeur a partagé la nouvelle avec une série de tweets. Le projet semble bien avancer et pourrait bien être disponible prochainement pour tous les utilisateurs.

« Cydia rend bien sur l’iPhone 12 Pro Max », a d’abord teasé le développeur d’Unc0ver, qui permet de jailbreaker iOS. Il ajoute dans un autre message que l’injection de tweaks au niveau du système fonctionne complètement avec l’A14, à savoir la puce qui équipe les iPhone 12. Il explique ensuite que lui et son équipe ont créé leur propre exploit en se basant sur la vulnérabilité CVE-2020-1798 (à savoir cicuta_verosa).

Cydia is looking good on iPhone 12 Pro Max. #unc0ver — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) February 25, 2021

System-wide tweak injection is fully working on A14. #unc0ver — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) February 25, 2021

We wrote our own exploit based on CVE-2021-1782 for #unc0ver to achieve optimal exploit speed and stability. — @Pwn20wnd (@Pwn20wnd) February 25, 2021

Il est pour l’instant difficile de savoir quand exactement Unc0ver sera mis à jour pour proposer le jailbreak des iPhone 12 sur iOS 14 et permettre l’installation de Cydia. Mais au moins, il y a du progrès et le plus gros morceau a été traité. Pwn20wnd s’occupe probablement des finitions.

La dernière version en date d’Unc0ver est la 5.3.1. Elle remonte à juillet 2020. Elle permet le jailbreak jusqu’à iOS 13.5.