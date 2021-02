Apple a connu une belle année 2020, au point que les iPhone ont été les smartphones les plus vendus. Cinq modèles font partie du top 10 et Apple est sur les trois places sur podium.

Les iPhone ont dominé les ventes de smartphones en 2020

Le smartphone qui a connu le plus de ventes en 2020 a été l’iPhone 11 avec 64,8 millions d’exemplaires selon le cabinet Omdia. L’iPhone SE (2020) le suit avec 24,2 millions d’exemplaires. L’iPhone 12 est troisième avec 23,3 millions d’unités. Samsung prend ensuite le relais avec ses Galaxy A51, Galaxy A21s et Galaxy A01. Apple revient à la septième place avec l’iPhone 12 Pro Max et ses 16,8 millions de ventes. Le Galaxy A11 de Samsung et le Redmi Note 9 de Xiaomi arrivent après. Le top 10 se boucle avec l’iPhone 12 mini et ses 14,5 millions de ventes.

Il est en tout cas intéressant de voir que le top 10 comprend essentiellement Apple et Samsung. C’est une preuve, s’il en fallait une, que le groupe américain et le groupe coréen ont une force de frappe impressionnante. On notera également que les smartphones de Samsung sont des Galaxy d’entrée de gamme ou milieu de gamme. Il n’y a pas de Galaxy S20 ou Galaxy Note 20.

L’histoire se répète en tout cas, puisque les iPhone avaient déjà dominé les ventes de smartphones en 2019. Néanmoins, Apple n’est pas le premier vendeur de smartphones si l’on regroupe tous les modèles. C’est Samsung qui a été à la première place en 2020 avec 266,7 millions de Galaxy selon IDC. Apple a été deuxième avec 206,1 millions d’iPhone.