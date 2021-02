macOS 11.2.2 est disponible au téléchargement

Apple vient de rendre disponible macOS 11.2.2 (build 20D80) au téléchargement. Elle va surtout intéresser les utilisateurs avec un MacBook Pro ou MacBook Air au vu des correctifs. Mais Apple la propose malgré tout à tous les utilisateurs.

Voici ce qu’Apple annonce pour dans ses notes pour macOS 11.2.2 :

macOS Big Sur 11.2.2 évite que le MacBook Pro (2019 ou modèles ultérieurs) et le MacBook Air (2020 ou modèles ultérieurs) ne soient endommagés lorsqu’ils sont connectés à des concentrateurs et des stations d’accueil USB-C alimentés de tierce partie non compatibles.