Niantic n’aime pas les tricheurs, et nous non plus ! Les développeurs de Pokémon Go (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) affirment sur leur page de blog avoir banni près d’un million de joueurs… depuis le début de l’année 2020 ! Sur l’ensemble des jeux du studio américain, soit Pokémon Go, Ingress et Harry Potter: Wizards Unite, pas moins de 5 millions de personnes ont été éjectées définitivement. Niantic note toutefois que l’immense majorité des tricheurs – soit 90% des joueurs pris la main dans le sac – ont arrêté leurs carabistouilles après avoir été avertis une première fois. Comme quoi, la peur du bâton fonctionne encore…

La triche la plus répandue concerne les flyers, ces faux GPS qui permettent de se téléporter d’un endroit à l’autre et évitent au joueur tout déplacement. Forcément irritant pour le joueur qui brave le froid et les contrôles de confinement pour attraper du Pokémon.