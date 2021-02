Apple dévoile l'indice de réparabilité pour ses iPhone et Mac

Conformément à la loi française, Apple a commencé à afficher l’indice de réparabilité pour ses iPhone et Mac. On le retrouve directement sur les fiches au niveau de l’Apple Store en ligne, avant de mettre un produit dans le panier.

Apple affiche l’indice de réparabilité pour ses produits

Comme on peut le voir, l’indice de réparabilité des produits Apple est moyen. Si on prend les iPhone 12 par exemple, la note est de 6 sur 10. On tombe à 4,6 sur 10 pour les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Ça continue à baisser avec l’iPhone 11 Pro Max et l’iPhone XR et leur note de 4,5 sur 10. L’iPhone XS Max repart un peu à la hausse avec 4,6 sur 10. L’iPhone XS fait un poil mieux avec 4,7 sur 10. Ceux qui s’en sortent le mieux sont l’iPhone SE (2020) avec 6,2 sur 10 et les iPhone 7 Plus/8/8 Plus avec 6,6 sur 10. Le meilleur élève dans la liste est l’iPhone 7 avec sa note de 6,7 sur 10.

Pour ce qui est des Mac, Apple affiche l’indice de réparabilité pour les MacBook Pro et MacBook Air. La note est de 5,6 sur 10 pour le MacBook Pro M1 avec un écran de 13 pouces, 6,3 sur 10 pour le MacBook Pro M1 avec un écran de 16 pouces et 6,5 sur 10 pour le MacBook Air M1.

Tableau avec les critères (cliquez pour agrandir)

Plusieurs critères à prendre en compte

La note est définie par plusieurs critères. Ce sont les constructeurs eux-mêmes qui la déterminent. Ils ont intérêt à dire la vérité, puisque la répression des fraudes peut passer derrière et réclamer une vérification. Si ce n’est pas conforme, alors le constructeur aura une sanction.

L’indice de réparabilité s’appuie sur cinq critères :