Billie Eilish: The World’s A Little Blurry est disponible sur Apple TV+. Ce documentaire de 2h et 20 minutes (!) du réalisateur R.J. Couvert propose un « aperçu intimiste » de l’univers créatif de la chanteuse. Le film suit l’artiste dans son processus de création, chez elle ou en tournée, et notamment lors des phases de collaboration avec son frère. Le fan trouvera aussi plusieurs séquences inédites des coulisses en backstage.

Au final, ce documentaire musical se donne pour ambition de montrer l’évolution d’une jeune artiste talentueuse qui devient une star parfaitement consciente de ses forces et de ses faiblesse suite à la sortie des méga tubes « Bad Guy » ou bien encore « Bury a Friend. » A noter que R.J Couvert a choisi de ne pas trop s’attarder sur les failles psychologiques de Billie Eilish, des failles que l’artiste a pourtant elle-même reconnu. our les fans… et les autres.