La sortie du jour sur Apple TV+ est une docu-série : A la recherche de Carlos Ghosn est un documentaire en 4 parties qui raconte la montée en puissance puis la chute de Carlos Ghosn, ex-CEO de Renault-Nissan-Mitsubishi. Ce documentaire détaillé, qui s’appuie sur une enquête des journalistes Nick Kostov et Sean McLain du Wall Street Journal, se terminera bien entendu par un long volet sur l’évasion rocambolesque de Ghosn, ce dernier ayant tout fait pour échapper à la justice japonaise. Aux commandes de cette nouvelle production Apple TV+, le réalisateur James Jones, lauréat de plusieurs Emmy Awards, et les producteurs exécutifs James Gay-Rees (Senna) et Paul Martin (Diego Maradona).



Malgré sa nature de documentaire, A la recherche de Carlos Ghosn affiche tous les atours du docu moderne, avec un rythme et une narration qui rappelle parfois les séries de fiction, sans oublier un BO travaillée et qui souligne les temps forts. On n’atteint pas ici la perfection formelle d’un STILL : la vie de Michael J. Fox, mais cela reste tout de même le haut du panier dans le genre.