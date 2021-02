Bill Gates explique pourquoi il préfère Android à iOS

Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, utilise un smartphone Android au quotidien et non un iPhone. Il a expliqué pourquoi lors d’une intervention sur l’application Clubhouse, qui fait de plus en plus parler d’elle. Ironiquement, Clubhouse (qui est sur invitation) est seulement disponible… sur iOS.

Android plutôt qu’iOS pour Bill Gates

« J’utilise en réalité un smartphone Android », a déclaré Bill Gates, après une question du journaliste Andrew Ross Sorkin sur sa préférence pour iOS ou Android. « Comme je veux être à l’affut de tout, je joue souvent avec des iPhone, mais [le smartphone] que j’utilise se trouve être un Android », a-t-il ajouté. Il ne dit pas quel est le modèle question.

Pourquoi ce choix ? « Certains fabricants de smartphones Android pré-installent les applications de Microsoft d’une manière qui me facilite la tâche », a indiqué Bill Gates. « Ils sont plus modulables sur la façon dont le logiciel se connecte au système d’exploitation. C’est donc à cela que j’ai fini par m’habituer. Vous savez, beaucoup de mes amis ont un iPhone, donc il n’y a pas de pureté », a déclaré le cofondateur de Microsoft. On peut en tout cas se demander si son smartphone n’est pas un modèle de Samsung. En effet, Microsoft et Samsung ont des accords pour les applications du premier sur les Galaxy.

Outre ce sujet sur le smartphone, Bill Gates a parlé de sa relation avec Steve Jobs. Il admet que celle-ci n’était pas simple. Mais dans le même temps, le cofondateur d’Apple était « unique » à ses yeux. Le rendez-vous a par ailleurs été l’occasion de parler de la crise sanitaire mondiale, du changement climatique et de How to Avoid a Climate Disaster, le nouveau livre de Bill Gates.