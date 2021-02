Apple a ajouté un nouveau service qui permet de demander la présence d’un interprète en langue des signes en Apple Store. Le fabricant dit vouloir aider tous ses clients, d’où le nouveau service.

La langue des signes arrive dans les Apple Store

« Nous pouvons assurer la présence d’un ou d’une interprète en langue des signes dans votre Apple Store sur demande », peut-on lire sur le site du fabricant. Il suffit pour cela de se rendre sur la page de sa boutique préférée et cliquer sur « Demander la présence d’un ou d’une interprète en langue des signes ». Apple fournit une adresse e-mail de la boutique. Le client doit alors écrire son message. Il aurait été sympathique qu’Apple propose une interface de rendez-vous directement sur son site, mais ce n’est pas le cas (pour l’instant en tout cas).

Ce nouveau service est en place dans quelques pays. On retrouve la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la Suisse, la Belgique et l’Autriche. On imagine bien qu’Apple a envie de le proposer dans un maximum de région. La liste devrait donc s’agrandir au fil des mois.

En parlant des Apple Store, Apple a revu l’interface des pages sur son site. La liste des boutiques pour la France est à retrouver à cette adresse.