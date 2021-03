En 2020, les achats effectués via des portefeuilles numériques (Apple Pay, Google Play, PayPal et autres) ont dépassé pour la première fois les paiements en espèce dans les magasins. Si l’on en croit une étude de FIS, les paiements en cash (liquide) ont chuté de 10% dans le monde et ne représentent plus désormais qu’un cinquième de l’ensemble des paiements. Au Canada, Angleterre, France, Norvège, Suède et en Australie, les achats en liquide auraient chuté de moitié en 2020, voire plus encore.

La pandémie de coronavirus aurait incité les acheteurs à ne pas utiliser les paiements en espèce en 2020, ces derniers étant sans doute jugés trop « tactiles ».

La région Asie-Pacifique est la plus friande d’apps de paiements : 40% des achats en boutique (en ligne ou physique) sont effectués via un système de paiement mobile sans contact. Le pourcentage est de 10% en Amérique du Nord, de 8% au Moyen-Orient et en Afrique, de 7% en Europe et de 6% en Amérique Latine. FIS estime que d’ici 2024, les paiements en liquide représenteront moins de 10% aux Etats-Unis, et environ 13% dans le monde entier.