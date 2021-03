Au Royaume-Uni, on ne plaisante pas avec les frais des députés. Les membres du parlement britannique disposent d’une enveloppe « technologique » spéciale de 10 000 Livres (11500 euros environ) afin de s’équiper en équipement informatique pour le télétravail ou la visioconférence. Certains députés ont visiblement mal compris la notion d’outil de travail.

Ainsi, le très fouineur The Sun rapporte que la députée du Labour (gauche) Angela Rayner s’est servie de cette enveloppe pour s’acheter une paire d’AirPods… gravée, soit un achat de 249 livres. A quoi s’ajoutent divers accessoires et produits Apple à hauteur de 2000 livre, soit 1619 livres pour un iPad Prod, 99 livres pour la coque, 199 livres pour un clavier externe, 131 livres pour un Apple Pencil et 70 livres pour une chaise de bureau.

1. She could have bought any wireless headphones/earphones at a cheaper price.

2. Apple Airpod Pros are £199 at Amazon and other retailers, she bought them from Apple at £249 so paid extra for personalised ones… why do they need to be personalised to do her job?

