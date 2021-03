Apple préparerait un nouvel iPhone SE qui serait disponible en 2022 et prendrait en charge la 5G. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, qui est bien renseigné, Apple va également proposer une nouvelle puce.

Un nouvel iPhone SE en 2020

Cet iPhone SE de 2022 serait similaire au modèle de 2020 visuellement parlant. On aurait donc encore le design de l’iPhone 8 avec un écran de 4,7 pouces, des bordures en haut et en haut, et Touch ID via le bouton Home. Le vrai changement se ferait sous le capot avec un processeur plus puissant et le support de la 5G.

Il y a quelques rumeurs au sujet du futur iPhone SE, évoquant une sortie pour le second semestre de 2021 ou le début de 2022. Ce sera, semble-t-il, plutôt pour l’année prochaine. Quelques bruits de couloir ont également évoqué un iPhone SE Plus. Mais Ming-Chi Kuo ne dit rien à son sujet aujourd’hui.

L’actuel iPhone SE a vu le jour en avril 2020. Il reprend le design de l’iPhone 8 et propose la même puissance que l’iPhone 11 grâce à la puce A13. Il n’est toutefois pas au même niveau sur d’autres éléments, comme l’appareil photo. Et si l’on s’en tient à Kuo, le prochain modèle ne sera pas forcément le meilleur modèle pour les amateurs de photo.