Free Mobile offre encore un iPhone 8 avec un forfait

Free Mobile a dégainé une nouvelle vente privée avec, encore une fois, un iPhone 8 offert. Mais il y a différence avec la dernière fois. L’iPhone 8 ici se veut être un modèle reconditionné dans un « très bon état ». C’était seulement « bon état » auparavant.

Nouvelle offre avec Free Mobile et un iPhone 8 offert

L’iPhone 8 embarque la puce A11 Bionic, qui assure de très bonnes performances encore aujourd’hui. Le smartphone dispose d’un écran LCD de 4,7 pouces avec une définition de 1 334 x 750 pixels, 2 Go de RAM et Touch ID. Il a vu le jour la même année que l’iPhone X, à savoir 2017. Aussi, il supporte iOS 14 et profitera des prochaines mises à jour. En revanche, pas de support pour la 5G.

L’offre avec l’iPhone 8 offert comprend un forfait mobile. Celui-ci propose appels, SMS et MMS en illimité, et 100 Go pour Internet. Il est également possible de l’utiliser à l’étranger sans frais supplémentaire. C’est le même que l’on retrouve sur le site de l’opérateur.

Free Mobile propose l’iPhone 8 et le forfait pour 19,99€/mois sur Veepee. Il y a un engagement de 24 mois. À noter que le prix tombe à 9,99€/mois pour ceux qui ont une Freebox Pop et 15,99€/mois pour ceux qui ont un autre modèle de Freebox.