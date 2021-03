L’Apple Silicon M1 a jeté un gros pavé dans la mare : pour la première fois, des ordinateurs personnels sous processeur ARM rivalisaient franchement avec leurs homologues sous puce Intel ou AMD. Des prototypes de PC Windows sous ARM avaient déjà été présentés il y a 3 ans, mais les performances étaient alors globalement médiocres.

Pour le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple ne limitera pas l’Apple Silicon à ses gammes de Mac. Gurman estime en effet que le prochain iPad Pro équipé d’un écran Mini LED disposera non pas d’une puce Ax mais du M1 ou d’une déclinaison de ce dernier. Théoriquement, cet iPad Pro serait donc tout à fait capable de faire tourner les applications iOS mais aussi les logiciels macOS-ARM (sous Big Sur).

Evidemment, il y a loin de la coupe aux lèvres, et rien ne dit qu’Apple transformera son iPad Pro en un « Mac Pad » hybride iPadOS/Mac OS (même si une telle perspective fait franchement rêver votre serviteur…). Sur un tout autre sujet, Gurman évoque aussi le casque de réalité mixte (plutôt orienté VR) en préparation chez Apple, et confirme que ce modèle devrait effectivement être disponible bien avant les lunettes AR. Mais ça, on le savait déjà…