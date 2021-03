Décidément, les infos concernant les ventes d’iPhone se ressemblent étrangement ces derniers temps. Une même tendance peut se dessiner sur une seule journée, comme c’est le cas de ce mardi 2 mars 2021. Ainsi, DigiTimes nous apprenait ce matin que les ventes d’iPhone sur le Q1 pourraient avoisiner les 60 millions d’unités, ce qui permettrait à Apple de garder la tête du marché du smartphone.

Une note de Cowen fait largement écho à cette « fuite » . Les estimations plafonnent un peu en deçà de celles de DigiTimes, à 57 millions d’unités (au lieu de 55 millions estimés en janvier), mais c’est un peu la même chanson : les iPhone 12 et 12 Pro cartonnent un peu partout dans le monde. Cowen parle ici d’iPhone produits, en sortie d’usine donc, mais il ne fait guère de doutes que le nombre d’appareils livrés au client final sera sensiblement égal. Ces 57 millions d’iPhone produits lors du Q1 correspondent à une croissance de 54% sur un an. La demande serait un peu plus forte sur les modèles iPhone 12 et iPhone 12 Pro (+1 million).

Toujours selon Cowen, l’iPhone retrouverait de belles couleurs en Chine, avec 6,4 millions d’iPhone écoulés (+157% sur un an !). Cowen estime cependant que sur le trimestre à venir, Apple devrait sensiblement diminuer ses commandes d’iPhone… mais dans une moindre proportion que lors du Q2 2020. Apple devrait cependant écouler pas moins de 100 millions d’iPhone sur le premier semestre, soit 10 millions d’unités en plus que l’estimation moyenne du marché. Enfin, Cowen estime que la bonne santé de l’iPhone devrait logiquement contribuer aux bons résultats de ses principaux fournisseurs, à l’instar de Broadcom, STMicroelectronics ou bien encore Cirrus Logic.