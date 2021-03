macOS 11.3 bêta 3 est disponible

Apple propose ce soir la troisième bêta (build 20E5196f) de macOS 11.3 pour les développeurs. Elle arrive deux semaines après la précédente. La bêta publique arrivera bientôt (ce soir ou demain normalement).

Troisième bêta pour macOS 11.3

Les principales nouveautés de la première bêta étaient :

De nouvelles personnalisations dans Safari

Un panneau de préférences des applications iPhone/iPad pour définir des touches qui remplacent une action normalement tactile

Davantage d’options de tri dans l’application Rappels

Le support des manettes PS5 et Xbox Series X

Un onglet revu pour Apple News+

Un raccourci « Fait pour vous » et les événements en direct depuis la rubrique « Écouter » dans l’application Musique

La deuxième bêta a été l’occasion d’avoir quelques nouveautés. Apple a notamment ajouté le support du codec WebM au sein de Safari. Il y a également la lecture automatique et infinie pour Apple Music.

Votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas ? Rendez-vous dans Préférences Système et cliquez sur Mise à jour de logiciels. La troisième bêta de macOS 11.3 va apparaître. Son poids varie selon votre Mac.

La version finale de macOS 11.3 devrait être disponible au début du printemps, aux côtés d’iOS 14.5 sur iPhone et iPad et des autres mises à jour logicielles d’Apple pour l’Apple Watch et l’Apple TV.