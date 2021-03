Le Rover Perseverance est en mission sur Mars. Après un atterrissage spectaculaire et les premiers clichés en haute définition, la NASA livre au compte goutte certaines données techniques. On apprend ainsi que Perseverance fonctionne avec un SoC PowerPC 750. Cela vous dit quelque chose ? C’est normal, surtout si vous êtes un Macuser de longue date. Le PowerPC 750 correspond en effet à la puce Motorola G3 des iMac commercialisés en 1998 ! Rappelons ici que le PowerPC 750 de l’iMac « 1998 » est une puce 32 bits à architecture RISC qui dispose d’un unique coeur cadencé à 233MHz et de 6 millions de transistors.

Que la NASA s’appuie sur une ancienne architecture de puce « éprouvée » n’est pas vraiment une nouveauté en soi, d’autant plus qu’hormis l’architecture, le chipset de Perseverance n’a plus grand chose à voir avec la puce qui équipait l’iMac. Le processeur de la NASA a en effet été conçu de façon à pouvoir résister à des températures oscillant entre -55 et 125 degrés Celsius, autant de modifications qui augmenterait la note de 200 000 dollars (pour le seul processeur). C’est dans les vieux pots…