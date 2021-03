Le site AppleInsider « confirme » de source sûre qu’Apple aurait arrêté de produire des iMac 4K équipés avec des SSD 512 Go ou 1 To. Et il se trouve en effet que ces deux configurations sont désormais listées comme « non disponible » sur le site d’Apple. Il reste cependant possible de commander un iMac avec avec un SSD de 256 Go ou un disque dur Fusion de 1 To.

Apple préparerait de nouveaux iMac… et réserverait certains composants pour ces derniers ?

Difficile de savoir pourquoi ces deux configurations ont disparu, mais cela pourrait avoir un lien avec l’énorme pénurie que subissent actuellement plusieurs composants électroniques sous l’effet d’une explosion de la demande mondiale. Autre hypothèse tout aussi crédible, Apple préparerait un nouveau modèle d’iMac et réserverait les SSD 512 Go ou 1 To pour ce modèle. Le dernier « refresh » de l’iMac 21,5 pouces date de 2019, et celui de l’iMac 27 pouces du mois d’août 2020.