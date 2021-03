Apple TV+ a partagé la bande-annonce de Calls. Il s’agit de son nouveau programme qui change de l’ordinaire. La première saison comprend neuf épisodes de 12 minutes avec uniquement de l’audio.

De l’audio pour Calls sur Apple TV+

Le programme utilise le son et des visuels abstraits minimaux pour raconter neuf histoires courtes. Chaque épisode suit un sombre mystère qui se déroule à travers une série d’appels téléphoniques sans lien entre eux, qui deviennent rapidement surréalistes alors que les personnages font face à des expériences de plus en plus troublantes. C’est basé sur la série française Calls de Timothée Hochet. Apple a acquis les droits en 2018.

Voici le casting de Calls :

Pedro Pascal

Rosario Dawson

Nick Jonas

Lily Collins

Aaron Taylor-Johnson

Aubrey Plaza

Nicholas Braun

Clancy Brown

Mark Duplass

Karen Gillan

Judy Greer

Paul Walter Hauser

Danny Huston

Riley Keough

Joey King

Stephen Lang

Jaeden Martell

Paola Nuñez

Edi Patterson

Danny Pudi

Ben Schwartz

Jennifer Tilly

Calls sera disponible sur Apple TV+ le 19 mars. Apple fait comprendre que tous les épisodes seront disponibles à cette date. C’est un choix intéressant quand on sait que le service de streaming propose généralement un nouvel épisode par semaine. Mais il est vrai qu’il s’agit d’un format différent ici avec des épisodes de 12 minutes seulement.