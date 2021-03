Apple propose un nouveau service qui permet de transférer les photos et vidéos stockées sur iCloud vers Google Photos. C’est seulement disponible en Europe pour l’instant.

Le processus pour transférer les photos et vidéos d’iCloud vers Google Photos prend entre trois et sept jours, selon Apple. « Ce délai nous permet de vérifier que vous êtes bien à l’origine de la demande et de procéder au transfert », explique l’entreprise. Naturellement, plus il y a de données à transférer, plus le processus prendra du temps. Apple précise que certains formats disponibles dans iCloud, comme les albums intelligents, Live Photos ou certains fichiers RAW, peuvent ne pas l’être lors du transfert vers un autre service.

Comment faire le transfert d’iCloud vers Google Photos

Rendez-vous sur cette adresse et connectez-vous avec votre identifiant Apple

Repérez la section « Transférer une copie de vos données » et cliquez sur « Demandez le transfert d’une copie de vos données »

Sélectionnez le lieu de destination (Google Photos en l’occurrence) puis choisissez ce que vous voulez transférer

Connectez-vous sur votre compte Google quand la fenêtre apparaît et laissez le transfert se faire

Vous recevrez par e-mail une première notification concernant votre demande de transfert, puis une autre à la fin du transfert. Si vous annulez votre demande de transfert avant que celui-ci ne soit terminé, les photos ou vidéos qui ont déjà été transférées sont conservées sur Google Photos.

Ce service est proposé dans un premier temps aux clients situés dans l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni et concerne les transferts vers Google Photos.

Un lancement pas forcément au meilleur moment

On peut en cas dire que ce service de transfert entre iCloud et Google Photos n’arrive pas forcément au meilleur moment. En effet, Google a annoncé qu’il va mettre un terme au stockage gratuit et illimité sur son service. Ce sera une réalité à compter du 1er juin 2021. Les nouvelles photos occuperont l’espace alloué sur le compte Google, à savoir 15 Go. Les personnes qui veulent davantage devront payer. Cela dit, c’est toujours mieux que les 5 Go gratuits sur iCloud…