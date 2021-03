Les Araignées vous font flipper ? Vous préférez écrabouiller les petites bestioles d’un talon rageur plutôt de que de les relâcher gentiment dans la cambrousse ? Alors Kill it With Fire est fait pour vous (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Dans ce fps pas tout à fait comme les autres, le joueur a le choix des armes pour venir à bout de l’arachnide. Et ce n’est pas qu’une façon de parler : flingue, lance-flammes, poêle à frire, électrifiant, bombe thermonucléaire, tous les moyens sont bons pour détruire l’épuisant insecte.

Kill it With Fire propose 8 espèces d’araignées ainsi que plusieurs zones de jeu (jardin, maison, etc.). La réalisation, assez propre à défaut d’être transcendante, permet au moins d’afficher l’action avec une grande fluidité (ce qui est essentiel pour un FPS). Kill it With Fire sort aujourd’hui sur iOS mais aussi sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.