Le détenteur américain d’une Apple Card s’est retrouvé privé d’identifiant Apple et donc d’accès à l’ensemble des services rattachés (iCloud, Apple Store, Apple Music, etc.) lorsqu’Apple a bloqué sa carte suite à un défaut de paiement (solde négatif). Présenté ainsi, l’affaire ressemble à une forme de « punition » de la part d’Apple, qui bloquerait le compte Apple (et donc l’accès aux services associés) en même temps que l’Apple Card.

Dans le détail, l’affaire est un poil plus complexe : Apple explique en effet avoir crédité le compte de Dustin Curtis pour l’achat d’un nouveau modèle de MacBook dans le cadre d’un programme de reprise, mais que ce même Curtis n’a pas renvoyé dans les temps son ancien Macbook , ce qui a conduit au blocage du compte crédit de l’ Apple Card. Ce compte étant l’identifiant Apple lui-même, l’infortuné utilisateur a alors perdu l’accès à ses services habituels. « Peu importe le mode de paiement utilisé, la possibilité d’effectuer des transactions avec l’identifiant Apple associé a été désactivée car Apple ne pouvait pas collecter de fonds » affirme Apple.

En d’autres termes, le blocage de l’identifiant n’est pas une mesure de rétorsion, mais la simple conséquence logique du lien entre cet identifiant et le compte de crédit de l’Apple Card. Cet imbroglio montre tout de même que l’utilisation d’une Apple Card nécessite d’être particulièrement prudent… et attentif sur son solde.