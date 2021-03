Ce n’est pas vraiment une surprise : des sources proches du secteur affirment que le documentaire sur Billie Eilish diffusé depuis 6 jours sur Apple TV+ connaitrait rencontrerait un énorme succès. The World’s a Little Blurry serait tout simplement le plus gros hit de la plateforme auprès du jeune public. Cette popularité serait due en partie au lancement simultané du documentaire dans une centaine de pays. Cette audience inhabituelle est en soi logique : Billie Eilish est la 7ème artiste la plus écoutée sur Spotify et le morceau Bad Guy a été streamé 1,3 milliard de fois !

Le film du réalisateur R.J Couvert aurait été vu par 33% des nouveaux inscrits au service Apple TV+ (dont la moitié aux US), à croire que de nombreux fans se sont abonnés uniquement pour voir le documentaire. Apple n’a pas encore communiqué au sujet de cette audience record.