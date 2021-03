Apple TV+ engrange les nominations à défaut de récolter des prix. Après l’unique Golden Globe (très mérité cedi dit) remporté par Jason Sudeikis (Ted Lasso) et les 10 nominations de Wolfwalkers aux Annie Awards, voilà venir le tour de For All Mankind, Servant et Amazing Stories. Ces trois séries viennent en effet d’être nommées aux Saturn Awards, qui sont un peu l’Oscar des films/séries de S.F et/ou fantastiques.

For All Mankind a été nommé dans la catégorie de la meilleure série de Fantasy pour la télévision. La série Apple TV+ sera opposée à Outlander, The Twilight Zone et The Dark Crystal: Age of Resistance. Au vu de la qualité des autres nominés, cela s’annonce compliqué pour l’uchronie spatiale d’Apple.

Amazing Stories sera en compétition avec The Mandalorian, His Dark Materials ainsi que Perry Mason dans la catégorie de la Meilleure présentation télévisée (mais qu’est-ce que cela veut bien pouvoir dire ?). Enfin, Servant, concourra dans la catégorie de la meilleure série d’horreur. Les autres prétendants sont The Walking Dead et Creepshow.

A noter que celle liste de prix potentiels n’est qu’une goutte dans l’océan des 286 nominations et des 40 catégories de récompenses des prochains Saturn Awards. Etant donné la pandémie, l’édition 2021 regroupe les films et les séries diffusées entre le 15 juillet 2019 et le 15 novembre 2020. Aucune date n’a été encore annoncée pour la remise officielle des prix.