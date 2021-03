Elle voit son compte iCloud bloqué à cause de son nom

Rachel True n’arrive pas à accéder à son compte iCloud depuis six mois maintenant à cause d’une erreur de codage. En effet, iCloud interprète son nom comme une valeur pour une commande.

« True » veut dire « vrai » en français. En ce concerne le développement, certaines commandes ont la valeur true (vrai) ou false (faux) et c’est là que ça pose un problème avec iCloud. « Impossible de définir la valeur true à la propriété nom », indique le message d’erreur de Rachel True. iCloud ne voit pas True comme un nom de famille, mais comme une valeur.

Anyone else getting this error from Apple iCloud ? In past or now?

I’m 6 months deep freeze & looking for any help.

I rem dead coding languages like kobalt.. & this seems like an Apple coding issue — not hardware pic.twitter.com/05EJmG3d6Y

— Rachel True (@RachelTrue) February 27, 2021