La 26e cérémonie des Critics Choice Awards a eu lieu et la série Ted Lasso d’Apple TV+ a remporté trois prix. Une récompense concerne la série et deux autres sont pour Jason Sudeikis et Hannah Waddingham.

3 prix pour Ted Lasso aux Critics Choice Awards

Ted Lasso a obtenu le Critics Choice Television Award de la meilleure série télévisée comique. Elle était en compétition avec Better Things, The Flight Attendant, Mom, PEN15, Ramy, Schitt’s Creek et What We Do in the Shadows.

Pour sa part, Jason Sudeikis a remporté le Critics Choice Television Award du meilleur acteur dans une série comique. Il était face à Hank Azaria (Brockmire), Matt Berry (What We Do in the Shadows), Nicholas Hoult (The Great), Eugene Levy (Schitt’s Creek) et Ramy Youssef (Ramy).

De son côté, Hannah Waddingham a eu le Critics Choice Television Award de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série télévisée comique. Elle était en compétition avec Lecy Goranson (The Conners), Rita Moreno (One Day at a Time), Annie Murphy (Schitt’s Creek), Ashley Park (Emily in Paris) et Jaime Pressly (Mom).

Ted Lasso est sur une très bonne lancée. Jason Sudeikis a récemment remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique. Il s’agit au passage du premier Golden Globe pour un contenu Apple TV+. Les Golden Globes sont l’équivalent des Oscars pour le monde de la télévision. Pour leur part, les Critics Choice Awards viennent récompenser les meilleures réalisations au sens large.