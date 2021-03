Autant être franc en ce début de semaine : Queen: Rock Tour (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) ressemble à l’un de ces innombrables free-to-play qui polluent la boutique d’Apple, sans même parler du style graphique pour le moins déroutant. On se dit donc qu’on a affaire à une exploitation éhontée du groupe Queen et de son regretté chanteur Freddy Mercury… et on a tort. Parce que ce Queen: Rock Tour est incontestablement un excellent jeu de rythme dans la veine d’un Guitar Hero.

Les 20 morceaux jouables ne sont pas remixés (Bohemian Rhapsody, We will Rock You, We Are the Champions, Radio Ga Ga, etc.), et le mode campagne, très fan service, reprend le parcours du groupe du milieu des années 70 jusqu’à la fin des années 80. On a même droit à des changements de décors de scène (concerts mythiques) afin de marquer les grandes étapes de Queen. Pour parfaire le tout, il est même possible de débloquer des images exclusives d’archive !

La partie gameplay reste classique mais efficace : il s’agit toujours d’appuyer au bon moment sur les touches colorées qui descendent le long des pistes (chant, basse, batterie, guitare). Et l’on peut bien sûr enchainer les combos. Quant à la partie customisation (les fameux in-apps sont là), elle reste heureusement très secondaire. Une bonne pioche !