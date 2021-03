Apple TV+ s’associe avec Malala Yousafzai pour des programmes exclusifs

Apple TV+ annonce un accord passé avec la militante pakistanaise des droits des femmes Malala Yousafzai. Ce partenariat porte sur plusieurs années et sera l’occasion d’avoir des programmes exclusifs sur la plateforme de streaming.

Apple TV+ et Malala Yousafzai s’associent

Malala Yousafzai va proposer différents types de contenus sur Apple TV+. Cela inclura des drames, comédies, documentaires, animations et séries pour enfants. La militante s’appuiera aussi sur sa capacité à inspirer les gens dans le monde entier, selon les dires d’Apple.

« Je crois au pouvoir des histoires pour rassembler les familles, forger des amitiés, construire des mouvements et inspirer les enfants à rêver », a déclaré Malala Yousafzai. « Et je ne pourrais pas demander un meilleur partenaire qu’Apple pour aider à donner vie à ces histoires. Je suis reconnaissante d’avoir l’opportunité de soutenir les femmes, les jeunes, les écrivains et les artistes qui reflètent le monde tel qu’ils le voient », a-t-elle ajouté.

Apple connaît bien la militante. La société a soutenu le Fonds Malala de Malala Yousafzai en 2018. Ce fonds s’occupe de l’éducation des filles pour qu’elles puissent aller à l’école et avoir les mêmes droits que les hommes partout dans le monde. En 2019, Tim Cook avait indiqué que le fonds avait déjà permis de soutenir les parcours éducatifs de 130 millions de femmes dans le monde.