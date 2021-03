Apple va mettre en avant les podcasts pour enfants

Apple va lancer une nouvelle section dans son application Podcasts pour que les enfants y trouvent du contenu approprié. Apple a signé un partenariat avec Common Sense Media pour cette nouveauté. Il s’agit d’une organisation américaine à but non lucratif spécialisée dans l’étude des médias et technologies familiales et des enfants.

L’app Apple Podcasts s’adapte aux enfants

La section permettra aux parents de trouver des contenus adaptés pour leurs enfants, qu’importe leur âge. Il y a des groupements selon les âges. Il y aura également différents thèmes avec des podcasts venant de Tinkercast, American Public Media, Gen-Z Media, Pinna, Tumble, Highlights, WNYC Studios, Rebel Girls et Nickelodeon. C’est Common Sense Media qui fera le choix, avec collaboration avec Apple.

Au lancement, les podcasts pour enfants sur l’application d’Apple incluront quatre expériences :

Choix de Common Sense Media : les favoris que les familles trouveront certainement divertissants et informatifs

Un de plus ! : des contes mystérieux et des drames pleins d’action que les enfants de tous âges ne voudront pas cesser d’écouter

Les enfants savent le mieux : programmes populaires pour les enfants, sélectionnés par les enfants eux-mêmes

L’heure de l’histoire : des programmes axés sur l’histoire qui transportent les enfants dans un monde d’imagination

La nouvelle section sera bientôt disponible depuis cette adresse. Ce sera du moins le cas aux États-Unis. À voir si la même chose sera disponible en France et ailleurs.