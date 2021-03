WhatsApp prépare toujours le chiffrement des sauvegardes

WhatsApp n’a pas abandonné son projet de proposer une option pour mettre un mot de passe aux sauvegardes des messages. Les premiers travaux à ce sujet ont commencé en mars 2020.

En l’état, WhatsApp propose à ses utilisateurs de sauvegarder leurs conservations sur iCloud (ou Google Drive sur Android). Ils peuvent ainsi les restaurer en cas de changement d’iPhone par exemple. Mais les sauvegardes ne profitent pas du chiffrement de bout en bout qui existe sur les messages WhatsApp. L’idée est donc d’ajouter cette nouveauté pour renforcer la sécurité et le respect de la vie privée.

Des captures d’écran relayées par WABetaInfo montrent à quoi va ressembler l’option pour mettre un mot de passe :

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021