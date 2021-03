Jamais rassasié d’infos fraiches sur les produits Apple, l’ineffable Ming Chi Kuo nous livre de nouveaux détails croustillants sur les iPhone de l’an 2022 et 2023. L’iPhone de l’an prochain (sous processeur A16 donc) pourrait donc bénéficier d’un design « unibody » permettant d’englober une partie du bloc photo arrière, ce qui limiterait le nombre de composants, augmenterait la capacité interne de l’appareil (ou sa finesse), et améliorerait la rigidité de l’ensemble. Incidemment, on peut aussi espérer que ce design de manufacture réduise la protubérance du bloc photo.

Toujours selon Kuo, le capteur téléobjectif de la gamme iPhone Pro 2022 pourrait disposer d’un système de lentilles à 7 éléments (7P, contre 6P attendus sur les iPhone de 2021). Les iPhone de 2023 devraient bénéficier d’un capteur périscopique à base de prismes, ce qui permettra, enfin, de pouvoir faire de gros zooms optiques 5x ou 10x sans perte de qualité.