Ce n’est clairement pas la série Apple TV+ qui bénéficie des plus gros moyens logistiques et financiers, et pourtant Ted Lasso accumule les prix et les nominations. Après le Golden Globe du meilleur acteur de comédie pour Jason Sudeikis et les trois prix obtenus aux Critic’s Choice Awards, Ted Lasso continue sur sa lancée avec de nouvelles nominations aux DGA Awards et PGA Awards (Producer’s Guild of America et Director’s Guild of America).

Ted Lasso accumule les récompenses et les nominations. La botte pas si secrète d’Apple TV+…

Ainsi, les réalisateurs Zach Braff etMJ Delaney, récoltent des nominations aux DGA Awards pour leur travail sur deux des épisodes de Ted Lasso. Il en va de même pour les producteurs de la série ainsi que les producteurs du film d’animation Wolfwalkers (déjà nominé 10 fois aux Annie Awards). Enfin, Amanda McBaine et Jesse Moss sont nominés pour la réalisation de l’excellent film documentaire Boys State.