La production de deux nouveaux MacBook avec des puces Apple Silicon devait être entamée en avril ou juin. Mais selon le Nikkei, il y a un report. Apple débutera la production au second semestre de 2021.

Retard pour la production des MacBook Pro Apple Silicon

Techniquement, le second semestre débute en juillet. Il est donc possible que le report pour la production des deux MacBook Apple Silicon soit de l’ordre de quelques semaines. Mais il n’est pas précisé si ce sera bel et bien en juillet ou s’il faudra attendre plus tard.

Le Nikkei parle de deux MacBook ici, mais il est fort probable que ce soit une référence aux prochains MacBook Pro. Les rumeurs ont déjà évoqué la sortie de modèles de 14 et 16 pouces pour le second semestre de 2021. Ming-Chi Kuo, qui a généralement de bonnes informations, a évoqué ce créneau de sortie.

L’analyste, justement, a déjà partagé quelques détails sur les ordinateurs portables. Apple ne proposerait pas une simple révision avec un changement de processeur. En plus d’une puce Apple Silicon, les Mac portables auraient un écran Mini-LED, un lecteur de cartes SD, un port HDMI, un port MagSafe, le retrait de la Touch Bar et un design un peu revu. On est loin des petits changements ici et là comme c’est parfois le cas.