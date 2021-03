Les AirPods 3 se dévoilent aujourd’hui avec de nouveaux rendus. Comme nous pouvons le voir, il y a une petite inspiration avec les AirPods Pro. La tige a été réduite et le boîtier de charge se veut plus large. Quant à la partie que l’on met dans les oreilles, elle est plus imposante.

Les AirPods 3 se dévoilent avec des rendus

Les rendus des AirPods 3 sont partagés par Gizmochina. Le site assure les avoir obtenus de la part d’un fournisseur. Les images sont en tout cas assez raccord aux informations qui ont fuité ces derniers mois. Les rumeurs avaient parlé d’un design ressemblant aux AirPods Pro. Néanmoins, les nouveaux écouteurs devraient avoir des fonctionnalités en moins. La réduction active du bruit devrait être absente, par exemple.

Pour rappel, il y a déjà eu des photos de ce qui est présenté comme de véritables AirPods 3 et les rendus du jour sont là encore raccords pour ce qui est du design.

Ces nombreuses fuites suggèrent une disponibilité prochaine pour les écouteurs. Une récente rumeur a indiqué qu’Apple organiserait une keynote pour le 23 mars. Le fabricant n’a pour l’instant rien confirmé, mais une conférence ce mois-ci est tout à fait plausible. C’est généralement le mois qu’il choisit pour présenter ses premières nouveautés de l’année. Les produits attendus sont les AirTags, de nouveaux iPad, une nouvelle Apple TV et justement de nouveaux AirPods.