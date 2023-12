2024 va être l’occasion pour Apple de lancer les AirPods 4 et ce modèle profitera de quelques nouveautés, dont un nouveau design selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Des détails sur les AirPods 4

Il y aura deux versions des AirPods 4 avec deux prix différents, Apple souhaitant remplacer à la fois les AirPods 2 et les AirPods 3. À l’heure actuelle, il y a peu de différences entre les AirPods 2 et les AirPods 3 en dehors du design, ce qui selon Mark Gurman est source de confusion pour les clients. Ainsi, beaucoup de clients se tournent vers les AirPods 2 plutôt que la troisième génération, ce qui embête un peu Apple financièrement parlant sachant que la troisième génération coûte plus cher et rapporte plus.

Au vu de la situation, Apple va lancer les AirPods 4 en 2024 avec un nouveau design général. Il faudrait s’attendre à une fusion entre les AirPods et les AirPods Pro, notamment avec la tige réduite et un meilleur confort dans les oreilles.

Apple proposerait également un nouveau boîtier de charge qui supporterait la fonction Localiser d’Apple et proposerait un port USB-C. Une autre nouveauté pour les écouteurs va être le support de la réduction active du bruit. Ce système a été jusqu’à présent réservé à la gamme Pro. La réduction active du bruit sera donc accessible avec les modèles moins chers.

Quand verra-t-on les AirPods 4 ? Le lancement aura lieu en 2024, mais une date précise n’est pas encore connue. Il n’est pas impossible qu’Apple fasse la présentation en septembre aux côtés des iPhone 16.

D’autre part, 2024 sera aussi l’occasion d’avoir une nouvelle paire d’AirPods Max. Mais ce modèle sera assez décevant en soi avec uniquement de nouveaux coloris et un port USB-C. Quant aux nouveaux AirPods Pro, il faudrait attendre 2025 avec un meilleur confort dans les oreilles et une puce plus rapide.