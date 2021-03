Mario Kart Tour (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) fête le Mario Day à sa façon. L’event Mario Tour propose dès aujourd’hui de nouveaux thèmes, des remises sur le Token Shop, un nouveau challenge 2 joueurs, ainsi que de nouveaux skins (Mario façon Racing, B Dasher Mk. 2, etc.). Le Mario Tour se terminera le 23 mars prochain et sera suivi par le Yoshi Tour le 16 avril prochain. Joie.

Un nouvel event secret (et donc plus tellement secret) sera aussi proposé le 20 avril afin de fêter comme il se doit les 18 premiers mois du jeu de kart (avec des bonus, des évènements pour gagner des pièces en masse, un challenge Photo, de nouvelles récompenses, etc.). Nintendo continue donc de cajoler sa machine à cash les millions de joueurs adeptes de cette version mobile. Nous ne sommes pas dans le lot, mais hé, chacun est libre de ses choix vidéo-ludiques !