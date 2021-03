Twitter annonce la mise en place d’un test sur iOS et Android qui consiste à afficher l’aperçu des images en taille réelle. Jusqu’à présent, le réseau social recadrait l’image pour avoir un équivalent de format 16:9. Il faut toucher l’image pour la voir en entier.

Il faut savoir qu’il existe déjà un moyen d’avoir l’aperçu en taille réelle des images sur Twitter. En effet, des clients alternatifs (comme Tweetbot) offrent cette possibilité. C’est pratique et cela permet de voir l’image du premier coup d’œil.

Twitter ne dit pas avec combien d’utilisateurs il réalise son test. Le réseau social ne dit pas non plus quand tous les utilisateurs pourront en profiter sur iOS et Android. Prochaines semaines ? Prochains mois ? Pas d’information pour l’instant.

En complément, Twitter annonce tester la possibilité pour les utilisateurs de mettre en ligne des photos en 4K depuis l’application iOS et Android. Une nouvelle option est à activer dans les réglages. Mais là encore, la plateforme ne dit pas quand tous les utilisateurs pourront en profiter.

Have a collection of higher res photos waiting to be shared? We’re testing ways for you to upload and view 4K images on Android and iOS.

If you're in the test, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings to get started. pic.twitter.com/EgW5fsb8Z8

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021