La sénatrice démocrate Amy Klobuchar, qui vient tout juste d’être désignée présidente du Senate Judiciary Subcommittee on Competition Policy, Antitrust, and Consumer Rights (ouf!), souhaite se pencher sur les boutiques applicatives mobiles (App Store, Play Store) afin de déterminer si ces dernières contreviennent (ou pas) aux lois anti-trust américaines. Plus précisément, Amy Klobuchar s’intéresse aux règles contraignantes de ces boutiques et à leur politique de publication d’informations (lutte contre les fake news ?).

La sénatrice Amy Klobuchar souhaite enquêter sur l’App Store et le Play Store

Aucune enquête n’a encore été formellement décidée, mais la sénatrice a déclaré aux micros de la BBC que toutes les options étaient sur la table. Le sous-comité qu’elle préside devrait lancer des investigations dans les tous prochains mois. On rappellera ici que l’App Store et le Play Store sont la cible de plusieurs enquêtes judiciaires, aux Etats-Unis (par le biais de certains Etats), en Europe, au Royaume-Uni ou bien encore en Australie. La nasse se referme…