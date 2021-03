C’est le rappel sobre d’un très triste anniversaire. Il y a en effet 10 ans jour pour jour, un terrible Tsunami frappait le Japon suite à un violent séisme de magnitude 9. Cette catastrophe s’est soldée par plus de 18 000 morts et disparus (dont 90% des conséquences du Tsunami), des dizaines de milliers de blessés, et des dégâts matériels considérables. Tim Cook s’est fendu d’un hommage aux victimes et survivants de ce drame national : « Dix ans après les tragédies dévastatrices qui ont frappé l’est du Japon le 3/11, nous honorons les vies perdues. Nous nous tenons avec force aux côtés de nos amis et collègues au Japon et admirons leur résilience, leur courage et leur force. ».

Ten years after the devastating tragedies in Eastern Japan on 3/11, we honor the lives lost. We stand strong with our friends & colleagues in Japan and admire their resilience, courage & strength. 🇯🇵 — Tim Cook (@tim_cook) March 11, 2021