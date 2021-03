Australie : l'accord Apple/Google pour le moteur de recherche par défaut dérange

L’Australie a décidé de se pencher sur l’accord entre Apple et Google en ce qui concerne le moteur de recherche par défaut de Safari. L’Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) envisage une enquête approfondie selon les réponses fournies par les Australiens à ses premières interrogations.

L’accord Apple/Google est dans le viseur de l’Australie

Google est le moteur de recherche par défaut sur les produits d’Apple, et ce depuis le départ. Cela s’explique par un accord financier entre les deux groupes. Le moteur de recherche verse des milliards de dollars au fabricant d’iPhone chaque année pour avoir ce privilège. La somme varie entre 8 et 12 milliards de dollars. Autant dire que c’est un montant important et que cela aide Apple à gonfler les revenus pour sa section Services.

En attendant, cet accord entre Apple et Google dérange en Australie. Rod Sims, le président du régulateur australien, reconnaît que les utilisateurs peuvent changer le moteur de recherche par défaut en faisant un tour dans les réglages d’iOS. Mais il note dans le même temps que le réglage par défaut est crucial parce que beaucoup de personnes ne vont pas y toucher. L’agence veut donc connaître directement l’avis des consommateurs et des entreprises sur l’impact de ces choix par défaut.

L’Australie n’est pas le seul pays qui se penche sur cette affaire. L’année dernière, l’autorité de la concurrence britannique estimait que l’accord entre Apple et Google crée une barrière à l’entrée et à l’expansion des rivaux sur le marché des moteurs de recherche.