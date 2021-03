Apple a entamé une procédure pour poursuivre Simon Lancaster, un ancien employé qui a partagé des informations sur des produits pas encore sortis avec des journalistes. Il était notamment question d’un Projet X. Les informations ont ensuite été publiées dans la presse.

Apple attaque Simon Lancaster pour la fuite d’informations confidentielles

Simon Lancaster a travaillé chez Apple pendant plus de 10 ans. Il a participé à des rendez-vous et a consulté des documents qui n’auraient normalement pas dû être à sa portée au vu de son emploi. L’employé se chargeait de collecter des informations puis les relayer à un journaliste. En contrepartie, il demandait au journaliste de faire des articles élogieux sur une start-up dans laquelle il était un investisseur.

L’employé a travaillé chez Apple jusqu’en novembre 2019. Simon Lancaster occupait le poste de responsable des matériaux avancés et architecte de conception de produits. Il évaluait les matériaux et créait des prototypes pour des innovations prévues dans de futurs produits. Il a commencé à balancer des informations à la presse en novembre 2018. C’était par messages, e-mails et appels selon les cas.

Simon Lancaster a finalement décidé de déposer sa démission en 2019 et a donc dû rendre les produits fournis par son employeur. Une enquête a eu lieu après cette étape et les équipes d’Apple ont découvert que ses appareils avaient été utilisés pour transmettre des informations confidentielles à la presse. D’ailleurs, l’employé a téléchargé une importante quantité de documents internes lors de sa dernière journée chez Apple.

Aujourd’hui, Apple a décidé de porter plainte et réclame des dommages et intérêts. Le fabricant indique dans sa plainte qu’il attend le procès pour dire le montant qu’il souhaite obtenir.

Il faut maintenant qu’un juge accepte de s’occuper de cette affaire. Mais il y a fort à parier qu’il y aura bel et bien un jugement. Après tout, plusieurs preuves montrent que Simon Lancaster est en tort. Il avait signé un accord de non-divulgation et celui-ci n’a pas été respecté.