Plus « expérience musicale » que jeu à proprement dit, Giant Dancing Plushies (Lien App Store – 6,99 euros – iPhone/iPad) s’avère pourtant diablement addictif. Spécialisé dans les titres un brin barrés et originaux, le studio Dabadu Games nous livre ici une nouvelle pépite surréaliste : Les peluches géantes (des kaijus d’un nouveau type selon les concepteurs du jeu) dansent en rythme en cassant tout sur leur passage… sans oublier de récolter quelques pièces et bonus. Le plus cool étant qu’il est tout à fait possible de faire danser la bestiole sur le morceau de son choix.



Au delà de son gameplay ultra basique et de sa direction artistique sophistiquée, Giant Dancing Plushies se distingue par une forme de probité assez rare aujourd’hui. Le jeu est en effet blindé de mécaniques d‘upgrade (armes de destruction), de customisation, de ressources ou de collection (les Kaijus) typiques des free-to-play, sauf qu’ici on paye le jeu en une fois, sans aucun achat in-app derrière. Si vous êtes addicts de trucs à débloquer sans bourse délier (hormis pour le jeu lui-même), ce titre est fait pour vous !