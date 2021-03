Des retours de Mac mini DTK (Developer Transition Kits) sans étiquettes retour, c’est la situation ubuesque rencontrée par de nombreux développeurs européens. Les témoignages s’accumulent, et Apple vient enfin de communiquer sur la situation par le biais d’une hotline destinée aux développeurs européens.

La firme de Cupertino n’a pas de solution miracle et conseille principalement… de se retourner vers la société de livraison DHL : « Si vous êtes situé en Europe, que vous avez une adresse à jour et que vous rencontrez des problèmes pour renvoyer votre DTK, veuillez appeler DHL EKAS directement au +353 61 365580 ». Faites-leur savoir que vous appelez au sujet du retrait du Mac mini et indiquez votre numéro de commande Web précédé de « DTK » ».

Il semble en outre que les développeurs ayant déménagé APRES réception du DTK constatent que DHL n’accepte pas leur nouvelle adresse. Bref, un sacré imbroglio, qui semble montrer certaines lacunes du côté du service de livraison.