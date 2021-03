Le retour des Mac mini DTK à Apple ne se passe pas très bien selon certains témoignages de développeurs. Le principal problème vient de l’absence d’une étiquette de retour de la part de la société de transport de colis. Apple semble travailler avec DHL en Europe.

Le développeur James Thomson explique par exemple qu’un employé DHL est venu chez lui pour récupérer le Mac mini DTK. Problème : il n’y avait pas d’étiquette de retour sur le carton. DHL a ensuite indiqué à James que l’étiquette existe, mais elle n’a pas été imprimée. Il a alors donné l’ordinateur de développement, mais n’a dû signer aucun papier ou quoi que ce soit pour prouver la collecte. Il a donc pris une photo de l’employé pour « prouver » à Apple qu’il y a bien eu une collecte (au cas où le fabricant commence à le questionner).

A man has taken away the DTK with no label, and I have no paperwork to prove it, but I do have a photo of somebody in a DHL uniform collecting the parcel. I am almost certain I will need that when Apple claims I never returned the DTK and threatens to shut down my dev account…

Des témoignages similaires sont partagés par Steve Troughton-Smith et Gernot, deux autres développeurs.

Well, DHL *did* take my unlabeled DTK box, but only after double-checking that they were expecting an unlabeled box. So get your pickup people to double-check if you can, before they reject the collection.

…and you thought the DTK saga was over 😂

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) March 8, 2021