C’est un roc ! … c’est un pic ! … c’est un cap !, que dis-je, c’est une audience record pour Apple ! Ted Lasso, que nous apprécions vraiment beaucoup chez iPhoneaddict, a un regain de forme étonnant aux Etats-Unis. Est-ce l’accumulation récente de nominations et de récompenses ? Toujours est-il que sur le week-end du 5 au 7 mars, l’entraineur aussi cocasse que touchant s’est classé à la quatrième place des séries les plus regardées au pays de l’Oncle Sam !

Devant Ted Lasso, on retrouve WandaVision de Disney+, Debris de Hulu et l’anime Pacific Rim: the Black de Netflix. Et derrière ? Tous les autres ! Ces chiffres sont issus du moteur de recherche de streaming Reelgood, qui couvre 150 services de SVoD et compte 2 millions d’utilisateurs actifs… par mois ! On notera aussi que Ted Lasso est actuellement la cinquième « tendance de recherche » du moment aux US, derrière WandaVision (encore!), Yellowstone, l’increvable South Park, et Resident Alien.