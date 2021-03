Chrome 89 limite la consommation de RAM sur Mac, assure Google

Google l’assure : Chrome 89 est bien meilleur au niveau de la gestion de la RAM sur Mac et les PC sous Windows. La version stable de Chrome 89 a vu le jour au début du mois.

Meilleure gestion de la RAM avec Chrome 89

Chrome 89 gère mieux la gestion de RAM, avec le navigateur qui peut désormais réclamer jusqu’à 100 Mo par onglet. Selon Google, cela peut représenter plus de 20% de ce que consomment des sites populaires. Comment fait-il ? Il vient purger la mémoire que l’onglet de premier plan n’utilise pas, comme les pages qui ont été défilées et dont les images n’apparaissent plus à l’écran.

Concernant macOS spécifiquement, Chrome 89 réduit l’empreinte mémoire des onglets en arrière-plan (cela existe déjà sur les autres systèmes d’exploitation). Selon Google, cela permet d’avoir des gains de 8% pour la gestion de la mémoire, ce qui représente parfois jusqu’à 1 Go.

Un autre élément spécifique à macOS avec Chrome 89 est le Mac qui chauffe moins et les ventilateurs qui s’activent moins souvent. Cela s’explique par une limitation des usages des onglets en arrière-plan. Google fait part d’une amélioration de 65% au niveau la consommation d’énergie dans Moniteur d’activité.

Les efforts de Google pour améliorer la gestion de la RAM dans Chrome commencent donc à payer. Le groupe avait déjà dit vouloir s’améliorer sur ce point. Beaucoup d’utilisateurs avec des Mac portables se plaignaient notamment de l’autonomie qui fondait comme neige au soleil en comparant avec l’usage de Safari.