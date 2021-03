Le firmware 3C39, disponible depuis peu, sembler corriger un bug en rapport avec l’autonomie sur les AirPods Max et l’étui (qui a pour nom Smart Case Battery). Des utilisateurs s’étaient plaints à ce sujet au début de l’année.

Sur les forums d’Apple, des utilisateurs indiquaient que l’autonomie de leurs AirPods Max tombait à 0% tous les matins, alors que le casque était placé dans l’étui d’Apple. Celui-ci doit permettre de couper les connexions et donc éviter une consommation d’énergie. Mais tout ne se passait pas comme prévu.

Aujourd’hui, le développeur Guilherme Rambo a fait le test avant et après l’installation de la mise à jour 3C39 des AirPods Max. Il en ressort que l’autonomie du casque d’Apple s’en sort bien mieux. Il ne voit plus son autonomie être en chute libre.

AirPods Max battery usage in the Smart Case before and after the latest firmware update. I think they’ve fixed it. pic.twitter.com/upFLBw85Oq

— Guilherme Rambo (@_inside) March 12, 2021