« L’écosystème applicatif iOS soutient plus de 250 000 emplois en France », annonce Tim Cook dans une interview au JDD. Le patron d’Apple souligne que « malgré la crise sanitaire, cela représente une hausse de 6% par rapport à l’année dernière ».

250 000 emplois en France liés à iOS

Le dirigeant a été interviewé en marge d’un rendez-vous en ligne avec trois jeunes développeurs/entrepreneurs. L’un d’entre eux est Lucie Basch qui a imaginé l’application Too Good To Go pour mettre en relation particuliers et commerçants afin de récupérer des invendus alimentaires à des prix attractifs. « C’est ce que nous souhaitons faire : utiliser la tech pour accompagner les changements de notre planète », a noté Tim Cook. « Nous nous efforçons de laisser un monde meilleur que celui que nous avions trouvé à nos débuts. Tous nos sites sont désormais alimentés à 100% par l’énergie renouvelable. Quand l’application sera-t-elle disponible ? », a-t-il demandé.

Tim Cook ajoute que les développeurs français ont généré près de 2 milliards d’euros de revenus depuis la création de l’App Store en 2008. 75% de ces revenus proviennent de l’étranger selon les dires du dirigeant. Il précise que les revenus des développeurs français sont en croissance de 20% en 2020 par rapport à l’année précédente.

France, commission et Covid-19

L’interview a aussi été l’occasion pour le patron d’Apple de vanter la France. « Les apps françaises sont un hommage à l’effervescence cultivée à Station F. Elles reflètent aussi la créativité de la France, où la culture artistique se mêle à la technologie. Exactement ce qu’incarne Apple », a-t-il fait savoir. Il espère également revenir à Paris quand ce sera possible.

Il a également été question des critiques de développeurs sur l’App Store avec la commission jugée trop élevée. Apple l’a réduite en passant de 30% à 15% (pour les développeurs qui génèrent des revenus inférieurs à 1 million de dollars par an). « Il ne faut pas perdre de vue que 85 % des applications sont gratuites et ne paient rien à Apple », se défend Tim Cook. Il précise que le passage à 15% permet aux développeurs de « grandir plus vite ».

Enfin, Tim Cook a brièvement évoqué le Covid-19. Il se dit « optimiste » sur la fin de la pandémie. « Le système Apple a permis aux entrepreneurs de s’adapter, tout en maintenant les critères de respect de la vie privée, qui représentent l’enjeu de ce siècle ».