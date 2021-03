Apple propose une nouvelle pub pour les AirPods Pro. Diffusée pendant la 63e cérémonie des Grammy Awards cette nuit, elle vante la tenue dans les oreilles et le mode réduction active des écouteurs sans fil.

Une pub dansante pour les AirPods Pro

Le pub montre un homme qui a des AirPods dans ses oreilles et interagit avec plusieurs personnes dans la rue pour faire de la corde à sauter. Il en profite pour danser de temps en temps. Selon les cas, il est seul ou accompagné. Vient ensuite le moment où le jeune homme désactive le mode réduction active pour entendre les sons extérieurs, avant de rapidement le rétablir.

« Transformez le monde en votre terrain de jeu avec les AirPods Pro », indique Apple en description. Et pour ceux qui ont aimé la musique en fond, il s’agit de Fallin’ Apart par Young Franco. Elle est disponible à l’écoute sur Apple Music et sur les plateformes de streaming.

Cette publicité intervient en tout cas à un moment intéressant. En effet, Apple ne devrait pas tarder à sortir les AirPods 3. Il y a eu beaucoup de rumeurs au cours de ces dernières semaines et les dernières en date disent que les écouteurs sont prêts. Apple pourrait les commercialiser ce mois-ci. Qui sait, peut-être qu’Apple les annoncera à la (supposée) keynote du 23 mars.

Quant aux AirPods Pro, Apple prépare également un nouveau modèle. Mais la date de sortie les concernant est incertaine.