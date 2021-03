L’AirPods 3 serait prêt à être commercialisé si l’on en croit plusieurs fuites. Oui mais voilà, le grand manitou de la rumeur fiable, Ming-Chi Kuo en personne, table sur une production de masse pour le troisième trimestre, et une commercialisation durant la même période. Les différents leaks qui ont émergé ces derniers jours ne seraient donc que de simples fakes ou des clichés d’unités de préséries, avant la production en gros volumes.

Kuo estime en outre que les ventes d’AirPods du premier au troisième trimestre 2021 devraient diminuer de 25% d’une année sur l’autre, à 55 millions d’unités. Et à moins que la demande d’AirPods 3 n’explose, ces ventes devraient rester stables lors du quatrième trimestre, à 23 millions d’unités. Sur l’ensemble de l’année, Apple parviendrait à écouler environ 78 millions d’AirPods (tous modèles confondus) contre 90 millions en 2020.

La firme de Cupertino serait aussi pas mal hésitante concernant le maintien en vente des AirPods 2 à un tarif plus bas, ce qui pourrait vampiriser les ventes potentielles de l’AirPods 3. D’une façon plus générale, Kuo attribue la baisse des ventes des AirPods à la pression de la concurrence et une demande en voie de tassement. L’écosystème Apple (Siri + App Store + appairage automatique) ne permettrait plus de créer un gap suffisant avec les offres des sociétés concurrentes.